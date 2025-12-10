Великобритания официально признала, что тайно отправляла военнослужащих десантных частей на Украину. Информация стала достоянием общественности лишь после гибели британского парашютиста в результате несчастного случая на одном из украинских полигонов. Об этом сообщает Press Association.

Как сообщило агентство Press Association со ссылкой на источники, факт проведения секретной операции держался в тайне. Признание последовало только после декабрьского инцидента, унесшего жизнь 28-летнего младшего капрала Джорджа Хули. Он погиб во время испытаний нового вида вооружения вдали от зоны боевых действий.

По данным издания The Guardian, на Украине находились более 100 британских военных. При этом власти Соединенного Королевства намеренно замалчивали их присутствие, чтобы, как утверждает газета, не давать России дополнительных козырей для так называемой «информационной войны».

