Великобритания рассматривает возобновление производства ядерного топлива для обороны

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о возможном восстановлении ядерного топливного цикла для нужд обороны страны, передает UK Defence.

Отмечается, что в рамках этих усилий Лондон подтверждает свою приверженность международным обязательствам в области ядерной безопасности, включая добровольный мораторий на производство расщепляющегося материала для ядерного оружия.

Правительство Великобритании активно занимается модернизацией оборонного производства ядерного топлива. В связи с этим Лондон начал сотрудничать с промышленными компаниями для разработки эффективных решений, которые позволят реализовать новую программу.

Хили отметил, что цикл производства ядерного топлива будет полностью соответствовать международным обязательствам страны, включая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Кроме того, в весной 2024 года Министерство энергетики Великобритании объявило о выделении £196 млн на строительство завода высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU). Ожидается, что предприятие будет введено в эксплуатацию в 2031 году.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что Франция и Великобритания намерены «в последний раз» добиться от Джо Байдена права ударять вглубь РФ.