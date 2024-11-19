Великобритания ввела новые антироссийские санкции

Британское правительство ввело новые санкции в отношении представителей России. Под рестрикции подпали как организации, так и отдельные люди. Об этом сообщил ТАСС.

Санкции со стороны британских властей были введены против ряда молодежных организаций, например, «Юнармии». В тот же список тех, кто подвергся ограничениям, вошел и начальник штаба этого движения. В число подсанкционных лиц также попали министры образования Республики Крым и Запорожской области.

Ранее сообщалось, что крупнейшие банки Китая стали составлять собственные черные списки из тех организаций, чей адрес совпадает с компаниями, которые подверглись санкциям со стороны США. Благодаря этому, под ограничения попали фирмы, которые не вносились ни в какие списки самими американцами. Из-за этого пострадали организации, которые регистрировались в Гонконге, Турции и России.