Речь идет о санкциях против российских танкеров и компаний. Об этом сообщило РИА Новости. Кроме того, они охватили АО «Русгаздобыча».

Великобритания объявила о введении санкций против 18 российских нефтяных танкеров и 4 танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

В ответ на эти меры власти России осудили действия западных стран, назвав их антироссийские меры неприемлемыми и незаконными. Российская сторона уверена, что справится с санкционным давлением.

Тем не менее в западных странах все чаще поднимаются вопросы о реальной эффективности антироссийских санкций, что вызывает дискуссии об их последствиях для жизни миллионов людей.

Ранее Совет Евросоюза утвердил новый режим санкций против России.