Венесуэла обвинила США в нарушении авиационных правил из-за разведывательного самолета

Инцидент произошел 13 июля, в день проведения муниципальных выборов в стране. По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино, самолет совершил несанкционированную орбиту примерно в 80 милях к северу от полуострова Ла-Орчила, где расположена важная военная инфраструктура.

Хотя экипаж RC-135 заранее запросил разрешение на перелет через территорию Венесуэлы, его действия были расценены как провокационные. Венесуэльская сторона рассматривает этот инцидент как вмешательство во внутренние дела страны, особенно в контексте выборного процесса.

Ранее сообщалось, что в Британии пассажиры обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать самолет из-за политики президента США Дональда Трампа.