Венесуэла призвала международные организации отреагировать на действия США

Венесуэльские власти рассчитывают на активную реакцию региональных и международных организаций в связи с действиями США, включая военную операцию и вывоз президента Николаса Мадуро. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Национальной ассамблеи Анхель Родригес.

По его словам, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна уже зафиксирована негативная реакция на действия Вашингтона. Каракас, как отметил парламентарий, считает необходимым усилить взаимодействие с континентальными и глобальными структурами, включая латиноамериканские и карибские объединения, Движение неприсоединения, а также действующие парламентские форматы. Власти ожидают, что такие институты, как Латиноамериканский парламент, Андский парламент, Парламент Юга и парламент коренных народов, обозначат свою позицию по произошедшему.

США 3 января нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, после чего президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены в Нью-Йорк. Американская администрация заявила, что венесуэльский лидер и его жена должны предстать перед судом по обвинениям, связанным с предполагаемым наркотерроризмом и угрозой безопасности США. В ходе судебного заседания в Нью-Йорке Мадуро и Флорес отвергли предъявленные обвинения.

После операции Вашингтона Каракас инициировал запрос на экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Верховный суд Венесуэлы временно передал полномочия главы государства вице-президенту Дельси Родригес, которая в понедельник официально вступила в должность исполняющей обязанности президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.

МИД России заявил о солидарности с народом Венесуэлы и призвал к немедленному освобождению Мадуро и его супруги, а также к предотвращению дальнейшей эскалации. Аналогичные призывы прозвучали со стороны Китая, который указал на нарушение международного права, а также со стороны КНДР, раскритиковавшей действия США.

Ранее стало известно, что глава МИД Венесуэлы выразил признательность РФ за солидарность на международной арене.