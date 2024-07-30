Венесуэла столкнулась с хакерской атакой, которая направлена на срыв выборов

В Венесуэле продолжается масштабная хакерская атака, цели которой – не позволить передать Национальному избирательному совету полные данные о прошедшем голосовании. Об этом заявил Хорхе Родригес, руководитель Национальной ассамблеи. Его слова привели РИА Новости .

Из-за атаки хакеров властям Венесуэлы не удается объявить точные результаты народного волеизъявления по поводу выборов президента.

«Национальный избирательный совет смог передать данные, но жёсткая хакерская атака продолжается и не позволяет передать 100%», - указал Родригес.

Он обвинил во всем происходящем оппозицию. По его мнению, данная акция готовилась более года, и с ее помощью хотят сорвать либо подтасовать выборы.

Ранее Родригес, который одновременно является и главой предвыборного штаба действующего президента Мадуро, объявил о его победе во время голосования. Ему стал известен результат еще до полного завершения подсчета всех голосов.