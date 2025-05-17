Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире телеканала TV2 заявил о клеветнических акциях, которые проводят украинские спецслужбы в отношении Венгрии, сообщило РИА Новости.

По информации издания, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях саммита Европейского политического сообщества, который проходил в Тиране. Он поделился с журналистами итогами встречи.

«Я сказал генеральному секретарю НАТО, что считаю неприемлемым, что против Венгрии, страны-члена НАТО, государство, не являющееся членом НАТО, Украина, проводит дезинформационную клеветническую кампанию, организованную спецслужбами. Это неприемлемо», — заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По словам Орбана, он попросил генсека при принятии решений относительно Украины в будущем учитывать информацию о работе спецслужб. Спикер добавил, что не понимает позицию Киева. Вместо того чтобы налаживать контакт с Будапештом, Украина выбрала другой путь — клеветать на Венгрию. Премьер-министр напомнил, что Украина стремится стать членом НАТО. Это также вызывает удивление у Орбана, ведь Венгрия — член альянса.

Венгерский премьер-министр заявил, что страна не нуждается в помощи и поддержке НАТО в отношении конфликта с Киевом. Политику важно, чтобы в альянсе понимали враждебный настрой Украины по отношению к одному из членов альянса. Он уверен, что скандал связан с опросом, который проходил среди граждан Венгрии относительно их позиции о вступлении Украины в ЕС.

«Действия украинских спецслужб, сговор венгерской оппозиции с украинцами и Брюсселем, деньги, поступающие из Брюсселя и от Сороса, ускоренное принятие Украины в Евросоюз, все указывает в одном направлении: здесь хотят трансформировать Евросоюз и принять Украину любой ценой. И это будет иметь трагические последствия для венгерской экономики», — отметил политик.

Ранее сообщалось, что Орбан увидел в Украине угрозу европейскому сельскому хозяйству.