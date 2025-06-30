Венгерский политик Ковач спрогнозировал поведение Орбана в отношении Евросоюза и Украины

Виктор Орбан заявил о результатах национального опроса, где 95% участников якобы выступили против вступления Украины в ЕС. Однако эксперты сомневаются в репрезентативности этого голосования. Бывший депутат Европарламента от Венгрии Бела Ковач раскрыл свою точку зрения относительно этого события. Об этом сообщает Общественная Служба новостей.

По его словам, это был не официальный референдум, а пропагандистская акция, в которой участвовало около 2,1 млн человек при населении 10 млн, а сама кампания строилась на семи ключевых страхах: потеря финансирования ЕС, угроза сельскому хозяйству, конкуренция на рынке труда, снижение пенсий, проблемы с безопасностью, риск ГМО-продукции и угрозы эпидемиологического характера.

Венгерский политик добавил, что в итоге ситуация может привести к усилению напряженности между Венгрией и ЕС, а также осложнению переговоров по украинскому членству и получению Орбаном новых преференций от Брюсселя.

По его мнению, несмотря на то, что эксперты считают, что Орбан использует результаты опроса как рычаг давления на ЕС, это чисто политический инструмент, а не выражение народной воли. Однако остается ключевой вопрос: станет ли эта история поводом для нового витка конфликта между Венгрией и ЕС или останется лишь элементом политического торга?

Ранее Орбан объяснил, почему Украину нельзя принимать в Евросоюз.