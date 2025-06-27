Орбан объяснил, почему Украину нельзя принимать в Евросоюз

Украина не соответствует критериям для того, чтобы стать частью Европейского союза (ЕС). С таким мнением в эфире радио Kossuth выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, на данный момент у Украины отсутствует четкое определение границ государства. Кроме того, отметил он, неизвестно, сколько граждан проживает на территории этой страны. Орбан подчеркнул, что эти факторы не позволяют рассчитать долю Украины в бюджетных расходах Евросоюза.

«Никто не может сказать, что такое Украина. Мы знаем, что было ею. Мы не знаем, что это сейчас, и мы не знаем, чем это будет, что от нее останется. Где ее границы?.. Население бежит. Мы не знаем, сколько их, сколько их будет», — сказал Орбан.

Он добавил, что Венгрия не поддержала вступление Украины в ЕС на последнем саммите, так как его страна не видит возможности принять Киев без значительных политических и экономических изменений.

Орбан напомнил, что страны бывшего социалистического блока были приняты в ЕС только после вступления в НАТО, а вступление Украины в этот союз невозможно.

По словам венгерского премьера, общественное мнение в стране явно против вступления Украины в Евросоюз — опросы показывают, что 95% венгров не хотят евроинтеграции Украины. Орбан подчеркнул, что несмотря на формальные решения о начале переговоров, Будапешт будет придерживаться собственной позиции и не поддержит ускоренное присоединение Украины к ЕС.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о том, что Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок.