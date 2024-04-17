Венгерский премьер Орбан призвал руководство ЕС уйти в отставку из-за его глобальных провалов

Руководители Евросоюза провалили все крупные проекты, за которые брались. Им на смену должны прийти новые люди, так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил об этом во время пресс-конференции, видеозапись которой появилась в социальной сети Х.

Политик считает, что Еврокомиссия сама отбирала те проекты, которые будет продвигать и осуществлять. Среди них переход на зеленую энергетику, миграционная политика, санкции в отношении других стран, поддержка Украины и многое другое. При этом все эти проекты с треском провалены.

«Все они провалились. Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, нам необходимы новые лидеры», - указал он.

Орбан добавил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вовсю использует политический шантаж. Она заставляет все страны жестко придерживаться единой политики.

Ранее Виктор Орбан заявил, что уже никто в Европе не верит в победу Киева. К миру могут привести исключительно политические изменения. Они могут произойти по итогам смены власти в ряде европейских стран после выборов.