Венгерский премьер выдвинул 12 требований к руководству ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан составил и опубликовал в соцсети Х список требований венгров к руководству ЕС. Он включает в себя 12 пунктов.

В списке Орбана есть 12 пунктов. В самом первом содержится требование создать «Европу наций». Также говорится о необходимости равенства для всех национальных государств. Премьер требует восстановить все полномочия, которые были отобраны у наций, введения национального суверенитета, а также сильного права вето для стран этой организации, чтобы исключать невыгодные решения со стороны руководства Евросоюза.

«Чего требует венгерский народ от Брюсселя? Пусть будет мир, свобода и единство», — указал Орбан общую суть всех пунктов.

Отдельное внимание политик уделил защите границ и нелегальной миграции. По его мнению, всех незаконно прибывших в ЕС надо выдворять, и впредь не допускать подобного. Он подчеркнул, что из Европы необходимо изгнать агентов Сороса, а из Европарламента — коррумпированных лоббистов.

Ранее европейская пресса назвала Орбана троянским конем и заявила, что главам государств ЕС стоит очень осторожно общаться в присутствии венгерского премьера. Тот якобы может передавать все услышанные разговоры президенту США Трампу и российскому лидеру Путину.