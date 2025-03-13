Венгрия намерена помочь Фридману выбраться из санкционного списка ЕС

Венгрия пригрозила Европейскому союзу (ЕС) заблокировать продление персональных санкций против 2 тыс. бизнесменов из России, если он не исключит из ограничительного списка Михаила Фридмана. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что об этом представители Будапешта заявили на встрече послов ЕС, на которой обсуждалось продление санкций, истекающих 15 марта 2025 года. Для того, чтобы ограничения были продлены, необходимо согласие всех 27 стран-членов Союза.

Персональные санкции Евросоюза включают запрет на въезд в его страны и замораживание финансовых активов, находящихся в европейских юрисдикциях.

Венгрия ранее выступила с предложением исключить из санкционного списка восемь бизнесменов, среди которых были Алишер Усманов и Петр Авен, однако позже речь шла только о Фридмане.

Причины, по которым именно он стал интересен Будапешту, не уточняются. Сам бизнесмен от комментариев по этому вопросу отказался.

Стоит отметить, что в апреле 2024 года Европейский суд удовлетворил иски Авена и Фридмана о снятии санкций. Решение касалось периода с февраля 2022 по март 2023 года. Однако для отмены последующего продления санкций потребуется новое судебное разбирательство.

В сентябре 2024 года суд также подтвердил, что бизнесмены обязаны декларировать свои экономические ресурсы в ЕС и сотрудничать с национальными органами власти.

Ранее сообщалось, что миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании».