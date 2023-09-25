Венгрия не выдаст военнообязанных украинцев на родину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет возвращать военнообязанных украинцев на родину.

Об этом он заявил во время выступления на осенней сессии в венгерском парламенте в понедельник, 25 сентября.

«Десятки тысяч беженцев с Украины нашли в Венгрии безопасность и дом. В равной степени закарпатские венгры и украинцы. Беженцы от войны получили в Венгрии безопасность, и женщины, и дети, и мужчины. Заявляю парламенту, что Венгрия осенью не станет выполнять запрос украинского правительства, и мы никого силой возвращать на Украину не будем», – сказал Орбан.

В начале сентября газета Rzeczpospolita сообщила, что польские власти приняли решение об экстрадиции украинских граждан призывного возраста на Украину. Отмечалось, что такие действия затронут граждан, которые незаконно покинули Украину.

По данным издания, незаконно на территорию Польши попали 80 тысяч военнообязанных мужчин из Украины, которые обратно не выезжали.

Также в СМИ появилась информация о том, что Германия готовится также отправлять на Украину военнообязанных украинцев. Отмечалось, что соответствующие запросы направили киевские власти. Позже в ФРГ эту информацию опровергли.

Ранее Орбан заявил, что не Венгрия не будет поддерживать Украину, пока на ее территории не прекратится ущемление прав венгров, преимущественно проживающих в Закарпатье.