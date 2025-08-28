Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт категорически против ускоренного вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, это решение стало бы губительным для всего европейского сообщества.

Любой, кто проанализирует ситуацию с холодной головой, поймет, какие последствия для ЕС будет иметь вступление Украины. По словам Сийярто, это станет для ЕС смертельным ударом, о чем пишет издание Mandiner.

Министр отметил, что Европа в настоящее время не обладает достаточной экономической и политической мощью, чтобы справиться с присоединением Украины к союзу.

«Если бы Украина присоединилась, все фонды ЕС пришлось бы отдать ей, украинская мафия смогла бы свободно разгуливать по Европе, а некачественная украинская продукция разрушила бы сельское хозяйство», – сказал Сийярто.

