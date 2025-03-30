Венгрия объявила удары ВСУ по российской энергоинфраструктуре атакой на свой суверенитет

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости заявил , что Будапешт воспринимает удары по энергетической инфраструктуре, через которую Венгрия получает российские энергоносители, как посягательство на свой суверенитет.

Министр иностранных дел Венгрии отметил, что в последнее время Украина предпринимала попытки атаковать нефтепровод «Дружба» и его инфраструктуру. Это привело к тому, что в некоторых случаях поставки нефти были нарушены на несколько дней.

«Энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета, и мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет. Поэтому мы отвергаем все подобные атаки», — сказал Сийярто.

В развитие темы, глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил удовлетворение соглашением между Россией и Украиной о взаимном отказе от атак на энергетические объекты. Он подчеркнул, что в списке этих объектов есть те, которые обеспечивают поставки нефти и газа из России в Венгрию.

Ранее Сийярто сообщил, что нефть из РФ временно перестала поступать в Венгрию на фоне массированной атаки ВСУ по российским регионам.