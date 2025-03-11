Поставки нефти из России в Венгрию приостановили после массированной атаки ВСУ

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» временно приостановили из-за массированной атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

По его словам, беспилотник ВСУ нанес удар по критически важной инфраструктуре. Сийярто обозначил это событие как неприемлемое для Будапешта, подчеркнув необходимость сохранения безопасности энергетических поставок.

Вместе с тем, глава дипломатического ведомства выразил надежду на быстрое восстановление поставок, заявив, что ремонт поврежденной станции может завершиться уже к вечеру вторника, 11 марта.

В ночь на 11 марта ВСУ нанесли массированный удар по территории России. Больше всего беспилотников было сбито над Москвой и Московской областью. В Центральном регионе из-за этого погибли три человека.

Ранее в Министерстве обороны РФ прокомментировали действия киевского режима, назвав их демонстративными на фоне переговоров между Украиной и США.