Венгрия одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО

Последняя страна из НАТО, Венгрия, одобрила вступление Швеции в Североатлантический альянс. Об этом сообщают западные СМИ и подтверждает сайт кабмина.

На весенней сессии в парламенте Венгрии одобрили заявку Швеции на вступление в НАТО. «За» проголосовали 188 парламентариев, и лишь шестеро были «против». Окончательное оформление всех документов завершится подписью президента Венгрии.

Примечательно, что на заседании также решили и судьбу главы страны. Члены парламента Венгрии приняли отставку президента Каталин Новак, которая решила уйти после скандала. Она пыталась помиловать мужчину-насильника детей. По некоторым данным, нового президента изберут в следующий понедельник, 4 марта. Только тогда можно будет сказать, что Швецию официально приняли в Альянс.

Ранее сообщалось, что закарпатским венграм рекомендовали покинуть Украину.