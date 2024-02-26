Закарпатским венграм вынесли предупреждение и призвали покинуть Украину

В Закарпатской области гражданам Украины венгерского происхождения начали присылать сообщения с угрозой, сообщает украинский телеканал ТСН в соцсетях.

Отмечается, что в этих сообщениях венграм настоятельно «рекомендуют» покинуть Украину.

«Текст содержит угрозы именно в адрес венгров с призывами убираться с Украины», — говорится в сообщении.

Предположительно, угрозы исходят со стороны украинских националистов. Цель — спровоцировать межэтническую рознь в регионе. Как уточнил источник, сообщения венграм поступают на мобильные номера. Примечательно, что СМС с угрозой приходят от мобильных операторов Киргизии, Казахстана, а также Боснии и Герцеговины.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее сообщал, что Киев никогда не поддерживал с Будапештом вопрос о положении закарпатских венгров. Он отмечал, что с 2015-го года на Украине права народа ущемляются и нарушаются.

Прецедентном стал украинской законопроект об образовании. Он подразумевает сокращение возможности обучения на языках национальных меньшинств. Закон об этом вступил в силу в 2017-м году.

Согласно переписи 2001 года на территории Украины проживает 156 600 венгров. Их также называют мадьярами. Большая часть их живет в Закарпатье, что составляет 12% от населения региона.

Ранее мы сообщали, что страны НАТО и ЕС обдумывают возможность отправки своих военных на Украину.