Венгрия отказалась поддержать приглашение Украины в НАТО

Подписание двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Венгрией не состоялось. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества, сообщает ТАСС.

Дело в том, пояснил президент Украины, что Будапешт отказался поддержать приглашение Киева в НАТО. Соответственно, такого пункта в договоре не было.

Напомним, Зеленский прибыл в Венгрию впервые с начала спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский первый раз с начала СВО прибыл в Венгрию. Он станет одним из участников Саммита Европейского политического сообщества, который будет проходить в Будапеште.