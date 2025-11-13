Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о полном прекращении финансовой поддержки Украины. Решение он объяснил коррупционным скандалом, который, по его словам, напрямую связывает президента Владимира Зеленского с «военной мафиозной сетью».

Венгрия официально отказывается от любого финансового участия в поддержке Украины. Резкое заявление Виктор Орбан сделал в своем профиле в социальной сети Х, фактически обвинив власти соседней страны в системной коррупции.

Премьер-министр пояснил, что Будапешт не намерен направлять деньги венгерских налогоплательщиков в Киев. Причиной такого решения он назвал разоблаченную, по его выражению, «военную мафиозную сеть», имеющую бесчисленные связи с президентом Владимиром Зеленским. Орбан также констатировал, что «золотая иллюзия Украины рушится», намекая на потерю доверия международных партнеров.

Ранее военкор Коц призвал Вучича «либо снять крестик, либо надеть трусы».