Венгрия призвала к немедленному прекращению огня на Украине и переговорам

Будапешт планомерно и последовательно выступает за скорейшее прекращение огня на Украине и старт переговоров с Российской Федерацией. Об этом, выступая в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, заявил на общих дебатах глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В продолжение темы венгерский министр выразил глубочайшее разочарование и удивление, что такие великие державы, как Россия и США, продолжают дистанцироваться от общения друг с другом на площадке ООН. Как отметил Сийярто, это «является нонсенсом».

«Венгрия является сторонником немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров. Это станет наиболее быстрым путем к миру, и с началом переговоров о мире жизни многих людей удастся спасти. И я знаю, что сказать об этом легче, чем воплотить данную идею в жизнь», — сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии предупредил, при подобном печальном развитии событий мир вновь может ввергнуться в пучину разделения на блоки. Что, в свою очередь, повлечет за собой неминуемые «кошмарные последствия», посетовал Сийярто.

«Мы считаем, что сотрудничество между Западом и Востоком способно принести пользу всему миру», — резюмировал глава МИД Венгрии.

В то же время, в Белом доме явно не разделяют пацифистские предложения Будапешта. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн.