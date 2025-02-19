Орбан заявил, что ЕС потребовало от Венгрии выплатить €500 млн для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что требование Европейского Союза (ЕС) о том, чтобы страна выплачивала 500 млн евро в год для поддержки Украины, является неприемлемым. Об этом со ссылкой на венгерского политика сообщила газета Magyar Nemzet.

Издание отметило, что это заявление прозвучало на фоне обсуждений среди стран Евросоюза о том, кто должен взять на себя финансовую ответственность за Киева после сокращения поддержки со стороны США.

«Американцы отказываются финансировать Украину, и Брюссель хочет, чтобы европейцы — в том числе мы, венгры, — взяли это на себя. Уже есть предложение о том, что мы, венгры, должны выделять Украине 200 млрд форинтов в год», — отметил Орбан.

Как подчеркнул Орбан, Венгрия не может согласиться с подобным требованием, так как Украина еще не выполнила необходимые условия для получения членства в ЕС.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не будет отменять санкции против РФ даже после прекращения поддержки Украины со стороны США. По его словам, ЕС намерен ввести 16-й пакет санкций против Москвы.

В среду, 19 февраля, стало известно, что Евросоюз согласовал введение 16-го пакета санкций. Отмечалось, что послы 27 стран-участниц ЕС утвердили эти ограничения.