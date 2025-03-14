Вэнс: Байден проспал все свое президентство, страной руководила его жена

В ходе интервью, которое вице-президент США Джей Ди Вэнс дал телеканалу Fox News, он сообщил, что бывший глава государства Джо Байден не смог выполнить свои обязанности в полной мере, поскольку его супруга Джил и рулила по сути всей политикой прошлой администрации.

В результате такого руководства сложилась «критическая» обстановка в экономике, подчеркнул Вэнс.

«У нас не будет администрации, в которой президент сидит на встречах с правительством и спит, пока его жена проводит их, и никто ничего не делает», — сказал политик.

Вэнс обратил внимание на то, что в Соединенных Штатах Америки из-за неэффективного управления президента Байдена возник дефицит бюджета в размере $1 трлн в сфере торговли.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 15 марта, правительство США может частично прекратить работу, так как сенатские демократы не хотят поддерживать предложенный республиканцами проект бюджета.

В настоящее время республиканцы не могут преодолеть процедурные препятствия, а нижняя палата парламента уже ушла на каникулы до 24 марта. Это дает демократам возможность заблокировать принятие бюджетного соглашения, что может привести к приостановке работы правительства.