Вэнс и Макрон обсудили общую приверженность к завершению войны на Украине
Раскрыты темы встречи вице-президента США и президента Франции
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В Париже прошла встреча вице-президента США Джей-Ди Вэнса и президента Франции Эммануэля Макрона.
Стороны обсудили стремление Вашингтона и Парижа как можно быстрее завершить конфликт на Украине, двустороннюю торговлю и возможности сотрудничества с целью совершенствования моделей искусственного интеллекта, сообщается в релизе Белого дома.
Вэнс и Макрон также затронули вопрос обеспечения сбалансированной торговли между США и Францией.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс 10-11 февраля находился в Париже. Целью его визита было участие в саммите по искусственному интеллекту.
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