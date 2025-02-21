Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому следует помнить, что его страна и он сам все еще существуют благодаря поддержке Соединенных Штатов Америки. Об этом на встрече консерваторов CPAC в Вашингтоне сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как подчеркнул политик, Зеленский, а также его страна уже давно бы перестали существовать «без щедрости США». Вэнс посоветовал Зеленскому сказать Америке спасибо, что он еще жив.

«Так что пусть скажет спасибо. Если он не согласен с президентом [Штатов Дональдом] Трампом, пусть поднимет трубку и позвонит ему, а не устраивает тур по СМИ Европы, критикуя его. Это оскорбительно — для него, для меня, для американского народа. И, кстати, это глупо», — заявил Вэнс.

Ранее Вэнс заявил, что оскорбления в адрес президента США Дональда Трампа могут негативно отразиться на отношениях Украины с действующей администрацией Белого дома.