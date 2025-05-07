Вэнс оценил стремление России урегулировать конфликт на Украине

Соединенные Штаты ориентированы на долгосрочное решение конфликта на Украине, а не на «краткосрочные решения». Об этом заявил вице-президент США Джэй Ди Вэнс, выступая в Вашингтоне на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности, передает ТАСС.

По словам Вэнса, такой подход отражает стратегический настрой США и предполагает построение продолжительных усилий, направленных на установление стабильности и мира. В тоже время, подчеркнул вице-премьер, эти инициативы встречают «прохладную» реакцию со стороны России.

«Россияне говорят, что 30-дневное перемирие не отвечает нашим стратегическим интересам. Поэтому мы пытаемся уйти от одержимости 30-дневным прекращением огня, больше к тому, как бы выглядело долгосрочное урегулирование», — сказал Вэнс.

Следующим крупным шагом на переговорах должны быть прямые контакты России и Украины, отметил он.

После возвращения к власти президент США Дональд Трамп заявил о намерении как можно скорее завершить конфликт на Украине. Американский лидер и его команда с февраля 2025 года занимаются урегулированием кризиса.

Трамп также общался с президентом РФ Владимиром Путиным и обсуждал готовность российского лидера прекратить огонь. Ранее президент США заявил, что верит в желание Путина закончить конфликт на Украине.