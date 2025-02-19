В Госдуме рассказали, что ждет Украину в случае отказа от мира

Украину ждет опасный путь, если Киев откажется принять условия мира. Таким мнением с РИА Новости поделился депутат Государственной думы РФ от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

По словам политика, у Киева есть два варианта — либо признать президента США Дональда Трампа врагом и продолжить конфликт, либо согласиться на мирные переговоры.

«Первый путь опасен в самом прямом смысле этого слова, так как США могут очень быстро из «своего парня» сделать Зеленскому образ последнего диктатора Европы, а там не за горами замаячит и истерика про угрозу демократии. Чем это заканчивается, мы видели на примере Югославии и Ирака», — отметил Белик.

Кроме того, по словам парламентария, Трамп выразил разочарование в связи с тем, что Украина не воспользовалась возможностями для диалога с Россией за три года специальной военной операции (СВО).

Напомним, в среду, 19 февраля, Трамп провел пресс-конференцию после прошедших в Эр-Рияде переговоров между РФ и США. На ней американский лидер задался вопросом, куда пропали 500 млрд долларов, выделенных ранее Вашингтоном на помощь Украине.

Также Трамп высказался о Владимире Зеленском, подчеркнув, что ему доверяют лишь 4% граждан Украины. Это, по мнению американского лидера, ставит под сомнением легитимность Зеленского.

Президент США также высказался об итогах переговоров в Саудовской Аравии, оценив их позитивно. Трамп подчеркнул, что теперь более уверен в достижимости сделки по урегулированию на Украине.