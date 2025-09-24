Известные российские пранкеры Вован и Лексус (настоящее имя — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) представили новый выпуск своей программы на Первом канале, посвященный предстоящим парламентским выборам в Молдове. В шоу прозвучали заявления молдавских политиков о давлении со стороны властей.

Ключевым элементом выпуска стало интервью с бывшим прокурором Молдовы Вероникой Драгалин. Она обвинила действующие власти в оказании давления на следственные органы.

По словам Драгалин, ее вынудили покинуть должность по прямому требованию президента страны Майи Санду. Она предположила, что причиной стало нежелание властей иметь независимого прокурора.

«Сама президент попросила меня уйти в отставку, и она была очень враждебна ко мне последние полгода моего нахождения там. Она, по сути, просто сказала, что ей нужно, чтобы я покинула пост», — сказала она.

Еще одним героем выпуска стал экс-премьер Румынии Виктор Понта, который описал механизмы вмешательства западных стран в избирательные процессы государств Восточной Европы. Он привел в пример Румынию, где Конституционный суд (КС) отменил результаты голосования, и выразил мнение, что аналогичная модель может быть применена в Молдове по инициативе Санду.

Парламентские выборы в Молдове проходят в условиях острого политического противостояния между правящей партией PAS и пророссийской оппозицией. Президент Санду ранее заявляла о вмешательстве России во внутренние дела страны.

Оппозиционные силы, в свою очередь, обещают в случае победы вернуть Молдову в СНГ и ЕАЭС, а также нормализовать отношения с РФ.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что первая группа кадровых военных из Франции и Великобритании прибыла в Одессу.