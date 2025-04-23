Вэнс пригрозил выходом Америки из переговоров по Украине

Если Россия и Украина в ближайшее время не согласятся на предложенные Америкой условия для заключения мира, Соединенные Штаты могут выйти из процесса мирного урегулирования конфликта. Такое заявление сделал Джей Ди Вэнс, вице-президент США. Его слова привело агентство Bloomberg.

Во время своей поездки в Индию Вэнс сделал заявление. Он сообщил, что сейчас наступило самое время для обеих сторон украинского конфликта принять решение, касающееся прекращения огня. РФ и Украине, по его мнению, стоит согласиться на условия Вашингтона.

«Самое время для них — сказать «да», или для Соединенных Штатов — выйти из этого процесса», — указал вице-президент.

Вэнс подчеркнул, что обе стороны уже получили четко сформулированные предложения о мире и об условиях, на которые необходимо пойти.

Ранее сообщалось, что между США и европейскими государствами возникли разногласия в отношении стратегии урегулирования украинского конфликта. Американская и европейская стороны продемонстрировали радикально разный подход к решению проблемы. Ряд инициатив, предложенных Вашингтоном, были отклонены европейскими странами и украинским правительством, что привело к расхождению позиций.