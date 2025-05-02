Вэнс: только Россия и Украина могут добиться урегулирования

Вэнс: Россия и Украина знают условия друг друга для достижения мира

Политика

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Москва и Украина знают свои условия для заключения мирного соглашения, поэтому только от них зависит, будет ли оно достигнуто, заявил в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Сейчас важно, отметил он, найти точки соприкосновения, чтобы стороны завершили конфликт.

«Дело – за Россией и Украиной», – сказал он.

Москва и Киев должны сделать последние шаги, заключил Вэнс.

Ранее Вэнс заявил о пропасти в позициях России и Украины.