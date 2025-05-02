Вэнс: только Россия и Украина могут добиться урегулирования
Вэнс: Россия и Украина знают условия друг друга для достижения мира
Фото: [pxhere.com]
Москва и Украина знают свои условия для заключения мирного соглашения, поэтому только от них зависит, будет ли оно достигнуто, заявил в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Сейчас важно, отметил он, найти точки соприкосновения, чтобы стороны завершили конфликт.
«Дело – за Россией и Украиной», – сказал он.
Москва и Киев должны сделать последние шаги, заключил Вэнс.
Ранее Вэнс заявил о пропасти в позициях России и Украины.