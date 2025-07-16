Верховная рада приняла закон о контрактной службе для пожилых граждан

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила о принятии украинским парламентом в финальном втором чтении законопроекта, разрешающего гражданам старше 60 лет поступать на службу в Вооруженные силы Украины.

4 июня депутат Алексей Гончаренко* проинформировал о том, что Рада одобрила в первом чтении законопроект, касающийся возможности прохождения военной службы по контракту в ВСУ для лиц старше 60 лет.

Геращенко написала в своем телеграм-канале, что 306 народных депутатов поддержали право военнослужащих, достигших 60-летнего возраста, продолжать защищать Украину по собственному желанию.

Она добавила, что законопроект о прохождении военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, позволяет заключать контракт на военную службу лицам, достигшим предельного возраста, но готовым служить дальше по состоянию здоровья.

При этом депутат отметила, что в тексте документа отсутствует четкое указание на то, кто именно должен утверждать кандидатуры для контрактной службы, что, по ее мнению, может привести к «злоупотреблениям или выборочным решениям». Она также добавила, что закон должен вступить в силу сразу после подписания президентом Зеленским и его последующей публикации.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался отправлять американских военных на Украину.



*внесен в перечень террористов и экстремистов в России.