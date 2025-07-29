Штат Службы безопасности Украины увеличат на 10 тысяч человек. Соответствующий закон подписал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Также ее сотрудникам применять оружие при выполнении "задач обороны". Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

16 июля депутат Рады Ирина Геращенко заявила, что украинский парламент одобрил законопроект об увеличении численности СБУ.

Ранее сообщалось о том, что закон Зеленского об отмене независимости НАБУ и САП вызвал протесты в девяти городах Украины. В связи с этим девяти крупных городах Украины прошли массовые акции протеста.