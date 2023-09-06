Верховная Рада Украины одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны

Верховная Рада Украины одобрила назначение Рустема Умерова на пост главы Министра обороны государства. Об этом в своих соцсетях сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в среду, 6 сентября.

«Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины. За – 338 (депутатов – ред.)», – написал Железняк.

В воскресенье, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке 57-летнего Алексея Резникова с поста министра обороны. Тогда же украинский лидер порекомендовал назначить на эту должность 41-летнего Умерова.

4 сентября Резников подал в Верховную Раду заявление об увольнении, а Умеров, который с сентября 2022 года был председателем Фонда государственного имущества Украины, написал заявление об увольнении с этой должности.

Умеров является крымским татарином. Он проживал в Крыму, где работал советником запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Мустафы Джемилева.

Умеров входил в состав украинской делегации на переговорах с Россией в Белоруссии и Турции в 2022 году.

Резников родился во Львове. Он занимал должность министра обороны Украины с 4 ноября 2021 года. С его именем связан громкий скандал с закупками продуктов и одежды для солдат ВСУ.

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко, комментируя отставку Резникова с поста главы оборонного ведомства, заявил, что такие меры связаны с намерением «перезагрузить доверие» в обществе.

Ранее мы сообщали о том, что МИД Германии опроверг появившуюся в соцсетях информацию о высылке украинских беженцев по требованию Киева. Отмечалось, что граждане Украины начали получать документы с предупреждением о возможной экстрадиции, так как на Украине введен режим военного положения и объявлена всеобщая мобилизация.

*Экстремистская организация, запрещенная в России