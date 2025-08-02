Верховный правитель Малайзии прибудет в Россию для встречи с Путиным

В августе в Москву должен прибыть Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от кремлевской пресс-службы. Судя по ней, султан Ибрагим должен прибыть в российскую столицу, чтобы встретиться с главой РФ. Планируется, что это произойдет на следующей неделе в среду, 6 августа.

«Будут обсуждены дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы», — указали журналистам.

Ранее сообщалось о встрече Путина с президентом Белоруссии Лукашенко. Главы двух стран встретились и провели неформальное общение на острове Валаам. Они обсудили экономическое сотрудничество, союзные программы и вопросы безопасности. Традиция встреч в этом месте сохраняется уже несколько лет — лидеры посещают Смоленский скит, где молятся за погибших в войнах.