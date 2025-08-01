Неформальные переговоры на Ладоге: Путин и Лукашенко проводят встречу на Валааме

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу на острове Валаам. Лидеры обсудили экономическое сотрудничество, союзные программы и вопросы безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Остров Валаам в Карелии вновь стал местом переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Традиция встреч в этом месте сохраняется уже несколько лет — лидеры посещают Смоленский скит, где молятся за погибших в войнах.

После краткого молебна Путин и Лукашенко продолжили общение в закрытом формате. Основными темами стали экономическое сотрудничество, реализация союзных программ и ситуация в регионе. Лукашенко прибыл в Россию через Санкт-Петербург, откуда на вертолете отправился к месту переговоров. Часть программы была открыта для прессы, но ключевые вопросы лидеры обсуждали без лишних глаз.

Ранее сообщалось о том, что Путин сделает важное заявление после встречи с президентом Лаоса.