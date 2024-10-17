Верховный суд расширил критерии «движимости» для налогов

Верховный суд России принял решение, которое может существенно изменить практику налогообложения для организаций, сообщил РБК со ссылкой на выводы Коллегии Верховного суда (ВС) по экономическим спорам, касающимся дела обанкротившейся компании.

Суд удовлетворил кассационную жалобу по делу о классификации имущества хабаровского лесозаготовительного предприятия-банкрот «Аркаим», отметив, что деревообрабатывающее оборудование и трансформаторные подстанции не подлежат налогообложению как недвижимость.

Отмечается, что в центре спора находилось решение Межрайонной налоговой инспекции, которая классифицировала оборудование как недвижимость и доначислила налог. Однако конкурсный управляющий компании оспорил это решение, и, хотя суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали позицию налоговых органов, Верховный суд РФ внес ясность, указав на отсутствие неразрывной связи оборудования с землей.

Согласно решениям суда, объединение имущества в единый комплекс не является основанием для его классификации как недвижимого. Оборудование, приобретенное в разное время, не подлежит налогообложению как недвижимость.

Как отмечают эксперты, решение Верховного суда может усложнить работу налоговиков и, возможно, приведет к возникновению аналогичных споров. Несмотря на это, такой вывод суда может служить важным аргументом для предприятий в защите своих прав и интересов.

Важно отметить, что в Государственную думу РФ также были внесены поправки, освобождающие от налога на имущество линии электропередач и подстанции до 35 кВ, что может помочь уменьшить количество подобных споров в будущем. Тем не менее, полностью исключить налоговые разногласия не удастся.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ запретил включать в кредит страховку без согласия заемщика.