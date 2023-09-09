«Вероятна провокация»: кто первым запустит тактические ядерные заряды

Тема ядерной войны стала особенно актуальной в последние полтора года. Из-за конфликтов между странами военные эксперты все чаще говорят о возможности взаимных атак ядерным оружием.

Политолог Алексей Ванифатов считает, что от начала ядерной войны нас защищает осознание политиками и военными огромного ущерба, который она принесет.

«Однако совсем не исключены атаки тактическим ядерным вооружением. Очень вероятна провокация с украинской стороны: взрыв «грязной бомбы» или атака тактическим зарядом по территории нашей страны», — рассказал Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, удары ТЯО могут прийтись на Калининград и даже территорию Белоруссии. Реакция России, считает политолог, последует незамедлительно: ответной атаке подвергнутся вся территория Украины.

«Мировое сообщество сразу попросит о мирном урегулировании конфликта. В этой ситуации Россия займет позицию силы и потребует вывода всего ядерного арсенала Соединенных Штатов из Европы и Японии», — пояснил собеседник издания.

Ранее политолог раскрыл другие подробности возможного ядерного конфликта.