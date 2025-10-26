На последнем совещании с командующими войсками, участвующими в специальной военной операции, президент России Владимир Путин направил Западу четкое сообщение о ситуации в Донбассе, как сообщает испанское агентство новостей EFE.

Агентство также обратило внимание на военную форму российского лидера, отметив, что это "в высшей степени символичный наряд, призванный демонстрировать решимость на поле боя".

«Он послал сигнал <...> о том, что он обладает преимуществом на Донбассе», — заявило EFE.

EFE сообщило, что на встрече Путин высоко оценил успехи российских вооруженных сил на Покровском и Купянском фронтах, а также объявил о завершении испытаний новейшей дальнобойной ракеты «Буревестник».

В воскресенье Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировкой войск. На встрече, в которой приняли участие начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов и командующие группировками, задействованными в специальной военной операции, был проведен подробный анализ ситуации на линии боевого соприкосновения.

