Предстоящий саммит лидеров России и США на Аляске 15 августа вызывает опасения о возможных попытках его срыва. Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа», предупредил о вероятных провокациях со стороны Киева, направленных на подрыв переговорных позиций Москвы и дискредитацию встречи. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он выделил два основных сценария провокаций. Первый – организация оплаченных протестных акций с украинской символикой непосредственно на Аляске, вблизи места проведения саммита (военная база Элмендорф-Ричардсон). Цель – создать видимость массового неприятия Путина американцами и демонстрацию поддержки Украины даже на Аляске, по аналогии с прошлыми инцидентами вроде преследования вице-президента США Венса. Второй, более опасный сценарий – инсценировка российской атаки на гражданское население по образцу трагедии в Буче, с предварительным завозом журналистов и последующим обвинением ВС РФ в военных преступлениях. Дополнительно не исключены попытки ВСУ осуществить прорыв на фронте или даже рейд на российскую территорию для ослабления Москвы на переговорах. Мотивация Киева, по мнению ветерана, – любым способом «обгадить» переговоры, которые проходят без участия Зеленского и угрожают его позициям.

По мнению эксперта, такие действия, если они будут реализованы, призваны создать негативный информационный фон вокруг саммита, оказать давление на Дональда Трампа и подорвать доверие к России. Они могут спровоцировать краткосрочное обострение международной обстановки и дать Киеву и его западным сторонникам повод для новых обвинений. Однако Гончаров подчеркивает, что Евросоюз и Великобритания вряд ли пойдут на масштабные самостоятельные провокации, понимая свое ограниченное влияние на лидеров РФ и США.

Гончаров резюмировал, что, несмотря на прогнозируемые попытки дестабилизации саммит обладает слишком большим собственным весом и предварительной проработкой, чтобы его можно было легко сорвать. Процесс запущен до высокого уровня, и провокации не смогут помешать главному – диалогу Путина и Трампа, от которых мир ожидает конкретных предварительных результатов по урегулированию украинского конфликта, возможно, включая обсуждение территориального вопроса. Окончательного решения ждать не стоит, но шаг к снижению напряженности будет сделан независимо от усилий Киева, чей лидер, по оценке Гончарова, лишен реальных рычагов влияния на этот процесс и обречен на маргинализацию.

