Ветеран специальной военной операции (СВО) на Украине, старший сержант Дмитрий Кузьмичев рассказал о потерях, которые увидел уже спустя 10 минут после пересечения границы.

В интервью ТАСС он отметил, что за день до 24 февраля 2022 года понял, какое горе ждет Россию. Кузьмичев отметил, что пожалел о ненаписанном ранее завещании. По словам военнослужащего, на второй день СВО он получил ранение, из-за которого его эвакуировали в Москву.

«Я понимал каждой клеточкой своего организма, что будет очень много горя по всей стране», — отметил Кузьмичев.

Ветеран СВО также рассказал, что после лечения продолжил службу, но уже на границе Украины в Белгородской области. Кузьмичев отметил, что его контракт с Министерством обороны РФ завершился незадолго до объявления частичной мобилизации в стране, однако повестку он не получил.

По словам Кузьмичева, если бы его вновь призвали, он бы пошел служить Родине.

«До сих пор у меня снаряжение подготовлено. Единственным якорем, который меня держит, — а порывы [вернуться в СВО] случаются регулярно — это мой отец», — сказал военный.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила, что подразделения ВСУ борются за новобранцев с использованием рекламных компаний.