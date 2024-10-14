WP: ВСУ борются между собой за новобранцев с помощью рекламных кампаний
WP: ВСУ используют рекламу в борьбе за новобранцев
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Подразделения ВСУ вынуждены бороться друг с другом за новобранцев, используя рекламу, сообщила американская газета The Washington Post (WP).
Отмечается, что таким образом конфликт на Украине приобретает коммерческий характер.
«Учитывая растущую настороженность общества по отношению к попыткам призыва, военные части по всей Украине борются друг с другом, чтобы пополнить свои опустошенные ряды», — говорится в материале.
Несмотря на это, отмечают авторы статьи, достигают ли необходимого эффекта такие рекламные кампании, неизвестно, поскольку информацию о численности мобилизованных граждан и новобранцев власти Украины не сообщают.
На Украине ведется жесткая политика в отношении украинских мужчин призывного возраста. В Сети ежедневно распространяются видеоролики, на которых запечатлена силовая мобилизация. Граждан силой затаскивают в неизвестные машины.
Ранее сообщалось, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) начали массовые облавы на курорте Буковель.