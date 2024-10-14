Отмечается, что таким образом конфликт на Украине приобретает коммерческий характер.

«Учитывая растущую настороженность общества по отношению к попыткам призыва, военные части по всей Украине борются друг с другом, чтобы пополнить свои опустошенные ряды», — говорится в материале.

Несмотря на это, отмечают авторы статьи, достигают ли необходимого эффекта такие рекламные кампании, неизвестно, поскольку информацию о численности мобилизованных граждан и новобранцев власти Украины не сообщают.

На Украине ведется жесткая политика в отношении украинских мужчин призывного возраста. В Сети ежедневно распространяются видеоролики, на которых запечатлена силовая мобилизация. Граждан силой затаскивают в неизвестные машины.

Ранее сообщалось, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) начали массовые облавы на курорте Буковель.