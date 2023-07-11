Видеофиксацией оборудуют все избирательные участки Подмосковья
Фото: [©Максим Богодвид/РИА Новости]
В Министерстве территориальной политики Подмосковья рассказали о планах по оборудованию видеонаблюдением всех избирательных участков в регионе.
Отмечается, что камеры для постоянного видеонаблюдения будут работать в шестидесяти одной ТИК, а также в 786 УИК. Системы видеорегистрации установят в 3142 участковых избирательных комиссиях.
Ранее сообщалось, что в области стартовала кампания по набору наблюдателей на выборах.