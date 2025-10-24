Венгрия рассчитывает, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа все же пройдет в Будапеште. Глава МИД республики Петер Сийярто заявил, что доверяет лидерам больше, чем западным медиа, сообщившим об отмене встречи. Об этом сообщает American Conservative.

Венгрия официально подтвердила свою готовность принять саммит лидеров России и США, несмотря на волну сообщений о его срыве. Министр иностранных дел Петер Сийярто в своем обращении к американскому изданию выразил уверенность в том, что Владимир Путин и Дональд Трамп найдут возможность для встречи. Он подчеркнул, что Будапешт получил соответствующее уведомление и продолжает подготовку.

Сийярто не скрывал, что многие силы активно пытаются сорвать диалог. В числе тех, кто не заинтересован в мире, он назвал европейских лидеров и Украину. По его словам, эти стороны используют подконтрольные СМИ для распространения фейковых новостей о переносе саммита.

