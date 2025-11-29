В московском ресторане раскрыли на сколько Орбан наел икры и пельменей

Во время визита в Москву венгерский премьер-министр Виктор Орбан насладился блюдами русской кухни в одном из известных ресторанов. Политик и его сопровождающие заказали традиционные угощения. Об этом сообщила пресс-служба заведения в беседе с РИА Новости .

Ужин состоялся в пятницу вечером после долгих переговоров с Владимиром Путиным в Кремле. Встреча длилась почти четыре часа. Затем Виктор Орбан посетил ресторан «Живаго» в столице. Бронь была сделана заранее, к 15:00 по московскому времени. Однако гости пришли с опозданием и провели в ресторане около двух часов.

«Орбан ел блины с икрой, сало и пельмени. Это была большая делегация, столы были забронированы», — рассказали в пресс-службе ресторана.

Премьер-министр Венгрии потратил 1800 рублей на красную икру, а блины к ней обошлись ему в 220 рублей. В ресторане он также заказал сало в шелухе за 690 рублей и один вид солений за 380 рублей. Помимо этого, Орбан выбрал сибирские пельмени за 720 рублей и борщ за 650 рублей. В итоге ужин премьер-министра обошелся в 4460 рублей.

