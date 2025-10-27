Суд отправил сотрудницу мэрии Новосибирска в СИЗО по делу о закупке квартир детям-сиротам

Центральный районный суд Новосибирска избрал строгую меру пресечения для эксперта отдела закупок департамента по социальной политике городской администрации Елены Дебцовой. Чиновница, обвиняемая в превышении должностных полномочий при закупке квартир для детей-сирот в рамках нацпроекта «Семья», будет содержаться в СИЗО до 17 декабря. Решение суда пока не вступило в законную силу.

По данным следствия, в 2025 году должностное лицо из управления по демографической политике мэрии, при пособничестве другого сотрудника администрации и предпринимателя, организовало хищение бюджетных средств. Преступная схема заключалась в приобретении жилья для сирот по искусственно завышенной стоимости, что причинило государству ущерб в особо крупном размере.

Как сообщает Следственный комитет по Новосибирской области, через контролируемый электронный аукцион были реализованы три квартиры, а прибыль от этой операции превысила 5 млн руб. Кроме того, чиновники вместе с представителем строительной фирмы направили заявки на поставку мэрии еще 15 жилых помещений по завышенной цене, где сумма излишне расходованных бюджетных средств составила более 18,3 млн руб.

Преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ по региону. По этому же уголовному делу проходит начальник отдела закупок мэрии Юрий Двойцев.

