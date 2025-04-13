«Виноват Трамп»: канадцы и европейцы значительно сократили поездки в США

Число иностранных туристов, посетивших США, значительно снизилось в марте 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, частота туристических поездок в Штаты сократилась на 12%, пишет издание Financial Times (FT).

Как отметил источник, этот показатель стал свидетельством наиболее резкого падения, фиксируемого с 2021 года, когда действовали строгие ограничения из-за пандемии COVID-19.

Основные причины снижения числа туристов связаны с политической и экономической напряженностью в США, которая, как отмечают аналитики, связана с приходом к власти Дональда Трампа.

Отмечается, что жители Европейского Союза (ЕС) и Канады начали активно отменять свои поездки, выражая опасения относительно враждебного отношения на границе и общих условий для приезжающих.

Как пишет FT, туристический поток из Западной Европы сократился на 17%. Особенно ощутимое снижение турпотока фиксируется среди путешественников из Ирландии, Норвегии и Германии, где количество поездок сократилось более чем на 20%.

Канадские туристические агентства также сообщают о резком падении интереса к Соединенным Штатам — компания Travel Group из Ванкувера фиксирует снижение бронирований на 90%. Компания Travac Tours из Оттавы и вовсе приняла решение отменить все туры в США до июля.

Экономические последствия этой ситуации могут оказаться серьезными. Аналитики предполагают, что количество поездок из Канады упадет на 20% в 2025 году, что может привести к $3,4 млрд упущенной прибыли для американской экономики. Всего туристическая отрасль США составляет около 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Ранее сообщалось, что в штате Пенсильвания сотрудники ФБР задержали мужчину, угрожавшего убить президента США Дональда Трампа.