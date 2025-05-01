«Висеть ему на столбе»: в Раде сделали жуткое заявление о Зеленском

Европейские политики не планируют поездку в Киев на 9 мая, которая была широко анонсирована высшим руководством Украины. Причина — нежелание раздражать президента США Дональда Трампа после его разговора с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Телеграм —канале.

В преддверии празднования Дня Победы Politico опубликовало информацию о том, что руководители ряда европейских стран, включая президента Франции, премьер-министров Великобритании и Польши, а также возможного будущего канцлера Германии, приняли решение не посещать Киев 9 мая.

«Стоило только Трампу отогнать Макрона от Зеленского, остальные решили не раздражать его сами по себе», — написал Дубинский.

По мнению украинского депутата, европейские политики намеренно избегают контактов с Зеленским, не отвечая на его приглашения.

«К Зеленскому уже никто не хочет прислоняться — скоро ему висеть на фонарном столбе, и никто в Европе не хочет считаться в этот момент его другом», — пояснил Дубинский.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас поставила ультиматум лидерам стран ЕС, которые задумались над тем, чтобы отпраздновать победу над фашизмом вместе с Россией в Москве 9 Мая.