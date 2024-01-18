Бывший военнослужащий Эрл Расмуссен в эфире RT заявил, что Россия дала однозначный сигнал Западу, поразив позиции иностранных наемников в Харькове.

По информации МО РФ, армия России нанесла высокоточный удар по пункту, где временно располагались иностранные боевики. Наемники прятались в Харькове. После поражения цели выяснилось, что большая часть военных была из Франции.

Расмуссен, американский подполковник в отставке, считает, что российская сторона дала понять Западу одну очень важную вещь: РФ не бросает слов на ветер. Ведь всех предупреждали заранее, что наемники из других стран на Украине будут рассматриваться как законные цели на СВО. То есть, иностранных боевиков записывают как комбатантов автоматически.

«Это показательно. Причем на этот счет ясность была внесена еще на ранней стадии [конфликта]», — сказал Расмуссен.

Несмотря на все предупреждения Запад не перестал посылать своих наемников в зону конфликта, за что и расплатился в Харькове. Отметим, что там погибло 60 иностранных бойцов.

Ранее сообщалось, что в СМИ появились новости о возможной сдаче Харькова.