Генерала Росгвардии взяли под арест по подозрению в получении взятки

Генерал-майор Росгвардии Константин Рябых был отправлен в СИЗО по подозрению в получении взятки. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от пресс-службы 235-го гарнизонного военного суда. Генерал Рябых проходит по делу о взятке, которое рассматривалось в этом суде.

«Рябых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указали журналистам.

Никаких других подробностей приведено не было. Дело генерала было рассмотрено судом еще 14 февраля.

Ранее сообщалось, что в квартире бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги криминалистам удалось найти следы крови, а также частицы кровеносных сосудов. Следствием были применены новейшие методы исследований, за счет этого эксперты сумели обнаружить улики, которые выявили на протяжении нескольких тщательных осмотров жилья.